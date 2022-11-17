Протоиерей Федор Повный - гость программы "Скажинемолчи"

В мире рушится привычная парадигма материальных ценностей. Таким мнением поделился в программе "Скажинемолчи" настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых, благочинный Минского городского церковного округа, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, протоиерей Федор Повный. Один из самых узнаваемых священнослужителей ответил на сложные вопросы простым языком. Почему человечество сейчас стоит на перепутье перед былинным камнем? Как сегодня должны и могут взаимодействовать церковь и государство? Кто в ответе за духовное образование подрастающего поколения и молодежи и чего не достает западной модели устройства мира?

Видите ли вы сегодня свободное и счастливое западное общество потребления, на которое нас учили столько лет ровняться? Я вижу политтехнологии и ущемленное в базовых правах общество: беженцами, пандемией, рукотворным экономическим кризисом, выдуманной экоповесткой. В реальности простой западный человек уже лишен и голоса, и земных благ, и веры, а порой и человеческого достоинства. Ему оставили только одно - выходить на улицу, но там его тоже используют в своих целях. Потому что бунт - это неотъемлемая часть политтехнологий.

Почему более 70 % школ в Беларуси ввели факультатив "Духовность и патриотизм", что такое память поколений и как эта концепция отражается в архитектуре храма-памятника в честь Всех Святых и как сегодня избежать греховного уныния? На эти и многие другие вопросы ответил протоиерей Федор Повный. Полную версию интервью смотрите на официальном YouТube-канале программы "Скажинемолчи". А также присоединяйтесь к сообществу в Telegram.

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