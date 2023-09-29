Протоиерей Павел Сердюк о своем пути к вере и почему комплекс на Каменной Горке в Минске стал долгостроем

Центр японской культуры и помощи людям в неблагоприятных жизненных ситуациях. Приход в развивающемся молодом микрорайоне белорусской столицы с активным социальным, экологическим, образовательным и просветительским служением. Гостем нового выпуска проекта Агентства теленовостей "Сила веры" стал протоиерей Павел Сердюк, настоятель храма святителя Николая Японского в Минске и председатель синодального отдела Белорусского экзархата по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С какими проблемами чаще приходят люди в кризисных ситуациях? Почему храмовый комплекс на Каменной Горке стал долгостроем? Как складывался личный путь священника к вере? Большое интервью смотрите сегодня в 15:45 и завтра в 8:10 на "Беларусь 3".