Протокол об изменениях в Договоре о ЕАЭС по механизму поддержки промкооперации ратифицировали депутаты

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности", пишет БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 22 сентября. Он разработан в целях обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, предусмотренных для выражения согласия Беларуси на обязательность для нее Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности с целью его последующего вступления в силу.

Протокол разработан Евразийской экономической комиссией совместно с государствами - членами ЕАЭС и предусматривает внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части наделения органов союза соответствующими полномочиями по финансовому содействию развитию промышленной кооперации за счет средств бюджета союза. Механизм финансового содействия применяется в течение 5 лет с даты вступления в силу данного протокола. Решение о пролонгации применения механизма финансового содействия принимается Высшим советом.