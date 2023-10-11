ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Протокол об изменениях в Договоре о ЕАЭС по механизму поддержки промкооперации ратифицировали депутаты

Протокол об изменениях в Договоре о ЕАЭС по механизму поддержки промкооперации ратифицировали депутаты

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности", пишет БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 22 сентября. Он разработан в целях обеспечения выполнения внутригосударственных процедур, предусмотренных для выражения согласия Беларуси на обязательность для нее Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности с целью его последующего вступления в силу.

Протокол разработан Евразийской экономической комиссией совместно с государствами - членами ЕАЭС и предусматривает внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части наделения органов союза соответствующими полномочиями по финансовому содействию развитию промышленной кооперации за счет средств бюджета союза. Механизм финансового содействия применяется в течение 5 лет с даты вступления в силу данного протокола. Решение о пролонгации применения механизма финансового содействия принимается Высшим советом.

Реализация протокола не повлечет негативных последствий финансового, экономического и политического характера и соответствует экономическим интересам Беларуси. Новый механизм финансирования кооперации будет способствовать дальнейшему технологическому развитию промышленного сектора Евразийского экономического союза и стимулировать интеграционные процессы, включая обеспечение доступа малых экономик к разработке и внедрению новых высокотехнологичных производств.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все