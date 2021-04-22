Прототип белорусской вакцины от COVID-19 появится к августу

Белорусские ученые рассчитывают к концу августа разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сегодня заявил на сессии общего собрания Национальной академии наук председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков. По его словам, в разработке сейчас и препараты по борьбе с коронавирусом, которые будут применяться уже после того, как человек заболел, чтобы болезнь легче протекала. Работа идет и над медикаментами, которые бы могли нейтрализовать инфекцию.