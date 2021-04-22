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Прототип белорусской вакцины от COVID-19 появится к августу
Белорусские ученые рассчитывают к концу августа разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сегодня заявил на сессии общего собрания Национальной академии наук председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков. По его словам, в разработке сейчас и препараты по борьбе с коронавирусом, которые будут применяться уже после того, как человек заболел, чтобы болезнь легче протекала. Работа идет и над медикаментами, которые бы могли нейтрализовать инфекцию.
В НАН Беларуси подвели итоги пятилетней работы
Сегодня белорусские ученые подвели итоги пятилетней работы. И нам есть чем гордиться - инновационные разработки уже помогают во всех сферах экономики страны. Что же касается планов на будущее, то уже в этом году запустят проекты по водородной энергетике, созданию суперконденсатора.
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