Процесс по делу о терроризме - в суде зачитывают переписку Автуховича с подельниками

В Гродно продолжается процесс по делу о терроризме. Главный фигурант - Николай Автухович. В суде зачитывают его переписку с подельниками, в которой четко прослеживается: группа нацелена на силовой захват власти в Беларуси. В процессе следствия найден и схрон оружия из Украины.

Ксения Лебедева с подробностями.

В тюрьме № 1 Гродно продолжается судебный процесс по делу о терроризме. Напомню, что на скамье подсудимых 12 человек. Организатор террористической группы - уроженец Волковыска Николай Автухович. Сегодня в зале суда прокурор продолжил зачитывать переписку Автуховича. В исходящих сообщениях есть такие: "Люди должны понять, что только сила может победить режим. Нужно просто хорошее финансирование, и будет совсем другая игра. После 9.08 стерильная страна станет".





Нужно отметить, что эти сообщения были написаны до президентских выборов 2020 года, что говорит о четком плане Автуховича и маниакальном желании насильственным путем, с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сменить власть в Беларуси. Это подтверждает и тот факт, что в процессе следствия стало известно о нелегальной поставке Автуховичем оружия и взрывчатки в Беларусь с территории Донбасса. Арсенал включал "заряды тротила в количестве 14 штук, из которых 9 штук - типоразмера "200", 5 штук - типоразмера "400", что по сути подтверждает серьезность намерений группы Автуховича. Уже 15 августа 2020 года в переписке Автухович сообщает: "Я воин, а не предсказатель. Повторюсь, ситуация неординарная. Я на связи с нашей тактической группой из Украины. Они готовы по свистку к нам".

Главный фигурант дела тем самым подтверждает сотрудничество с иностранными образованиями, которые ожидали команды, чтобы прибыть в Беларусь и установить здесь свои порядки и новую "демократию". Такую же, наверное, как сейчас в Украине.