Процесс вступления Беларуси в ШОС обсудили в Министерстве иностранных дел

Процесс вступления нашей страны в ШОС обсуждали сегодня в Министерстве иностранных дел. Глава внешнеполитического ведомства встретился с генеральным секретарем ШОС. Сергей Алейник отметил, что Беларусь придает важное значение взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества и рассматривает данное объединение в качестве важного игрока в системе международных отношений. За последние годы ШОС приобрела серьезный политический и экономический вес, - отметил министр иностранных дел. Чжан Мин в свою очередь выразил признательность за приглашение приехать в Беларусь. Это его первый визит в нашу страну.