Более 380 км линий праздничной, более 11 тыс. гирлянд и свыше 1,1 тыс. объемных световых конструкций украсят главные улицы и проспекты Минска к Новому году.

Специалисты предприятия УП "Мингорсвет" проверяют и обновляют лампочки, световые фигуры, устанавливают разноцветную иллюминацию во всех районах столицы. Световые арки, сияющее небо, каскад фонарей - еще ярче засияют зоны отдыха.

Конструкции из ярких огней сделают прогулки у воды еще атмосфернее. Например, набережные реки Свислочь и Комсомольского озера украсили световые деревья.