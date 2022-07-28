Протяженность экотропинок в Минске увеличивается

Также оборудованы скамейки на протяжении экологической тропы, выполнено на прилегающей территории обустройство площадки для выгула домашних животных. Оборудованы зоны для игр в городки, в шашки. Также помимо стендов, которые мы можем читать, есть стенды со звуковым сопровождением - можно нажать на кнопочки и получить ту или иную информацию. Под кнопкой подсвечивается вид животного, птицы и совет, что делать, чтобы сохранить экологию.

Дмитрий Елисеев, начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района г. Минска