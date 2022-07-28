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Протяженность экотропинок в Минске увеличивается
Продолжается благоустройство экотропинок в белорусской столице. Такие зеленые маршруты популярны и у бердвотчеров (наблюдателей за птицами), и у любителей вело- и пеших прогулок. Путешествие в мир флоры и фауны предлагает и экотропинка "Малявки", что в парке имени Грековой. Тропинка стала длиннее. Новый участок растянулся от улицы Малинина, 35 до разворотного кольца городской велодорожки вдоль Свислочи. Его протяженность - 930 метров. Домики для птиц, зоны отдыха для пикника, своеобразный отель для насекомых и инсталляции-мозаики - это только часть того, с чем можно познакомиться во время прогулки по экотропинке.
Также оборудованы скамейки на протяжении экологической тропы, выполнено на прилегающей территории обустройство площадки для выгула домашних животных. Оборудованы зоны для игр в городки, в шашки. Также помимо стендов, которые мы можем читать, есть стенды со звуковым сопровождением - можно нажать на кнопочки и получить ту или иную информацию. Под кнопкой подсвечивается вид животного, птицы и совет, что делать, чтобы сохранить экологию.
Кстати, свое название экотропа "Малявки" получила от деревни, располагавшейся здесь когда-то. Первая часть дорожки в парке имени Грековой появилась в прошлом году. Длина участка - 1 400 метров.
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