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"Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" - смотрите 18 января после "Панорамы"
В фильме АТН "Провал агента СБУ "Мангуста". Как украинские спецслужбы пытаются взорвать Беларусь" рассказывается об очередном громком деле о пресечении правоохранителями деятельности сети украинских агентов, которые занимаются переброской в нашу страну взрывчатки и оружия.
Уникальность этой спецоперации заключалась в том, что нелегальный путь нарушителя в Беларусь лежал по воде, через труднопроходимые болота. Добраться туда и потом выбраться очень сложно. Кроме того, главные фигуранты дела расскажут о беззаконии, происходящем в приграничье Украины, которое оказалось под тотальным прессингом силовиков из ГУР и СБУ.
Смотрите фильм 18 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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