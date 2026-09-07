Провальные переговоры: американская делегация уехала из Киева несолоно хлебавши

Эксперты отмечают, что американская делегация на переговорах не достигла видимых результатов. Стороны конфликта по-прежнему придерживаются разных позиций по урегулированию.

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Американцы и Зеленский с его шайкой хотели не мира, а перемирия. Они говорят, что давайте возьмем паузу на неделю, на месяц, на шесть месяцев, а то и на год, а за это время мы точно так же, как во время и по результатам Минских соглашений, больше мобилизуем людей, больше получим оружие и продолжим войну. Россия говорит - нет, нас это не устраивает. Нас устраивает прочный и долгосрочный мир. Вот эти два расхождения, безусловно, имеют место".

Американцы терпят неудачи на Ближнем Востоке, а перед выбором в Конгресс необходимы какие-то внешние победы, отмечает эксперт. Если бы была достигнута хотя бы краткосрочное перемирие, Трамп бы продал его на выборах, что вот видите, еще восьмая или девятая война им остановлена. На сегодняшний день все закончилось по принципу, уехали они несолоно хлебавши. То есть, они не получили желаемого результата. Но договорились договариваться.