Один день в школе кунг-фу провинции Хэнань. Сила знаний древней школы

Уже завтра мы, безусловно, покажем праздничные линейки, пообщаемся со школьниками и педагогами, а сегодня, чтобы настроиться на позитив, "Главный эфир" подготовил необычный репортаж ко Дню знаний.



Да, это тот случай, когда гранит науки не грызут, а, буквально, пробивают - новый учебный сезон стартует в эти дни и в одной из самых древних школ мира - школе кунг-фу. Раньше универсальных монахов-воинов готовили только в знаменитом Шаолиньском монастыре. Но сегодня желающих освоить древнее мастерство так много, что вокруг обители появились сотни тренировочных учебных лагерей.



Тысячи детей начинают там обучение даже с 3-летнего возраста, а образование считается одним из самых престижных в Китае. Закаленные многочасовыми тренировками ученики пополняют элитные подразделения армии и полиции. Набирают не только отменную спортивную форму, но и интеллектуальную!



Съемочная команда нашей программы провела день в одной из таких школ и даже устроила краш-тест знаменитым трюкам шаолиньских монахов. О силе знаний древней школы - прямо сейчас наш китайский собственный коррреспондент Ян Пашкевич.



Не демонстрировать магию при обычных людях, в отличие от правил английского Волшебного вуза, этого принципа китайская школа боевого чародейства совсем не придерживается. При этом здесь путь великого мастера начинается уже с 3 лет. А так как ушу (оно же кунг-фу) в том числе и киноискусство, то и появление нашей камеры произвело на крохотных мастеров свой эффект.