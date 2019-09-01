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Один день в школе кунг-фу провинции Хэнань. Сила знаний древней школы
Уже завтра мы, безусловно, покажем праздничные линейки, пообщаемся со школьниками и педагогами, а сегодня, чтобы настроиться на позитив, "Главный эфир" подготовил необычный репортаж ко Дню знаний.
Да, это тот случай, когда гранит науки не грызут, а, буквально, пробивают - новый учебный сезон стартует в эти дни и в одной из самых древних школ мира - школе кунг-фу. Раньше универсальных монахов-воинов готовили только в знаменитом Шаолиньском монастыре. Но сегодня желающих освоить древнее мастерство так много, что вокруг обители появились сотни тренировочных учебных лагерей.
Тысячи детей начинают там обучение даже с 3-летнего возраста, а образование считается одним из самых престижных в Китае. Закаленные многочасовыми тренировками ученики пополняют элитные подразделения армии и полиции. Набирают не только отменную спортивную форму, но и интеллектуальную!
Съемочная команда нашей программы провела день в одной из таких школ и даже устроила краш-тест знаменитым трюкам шаолиньских монахов. О силе знаний древней школы - прямо сейчас наш китайский собственный коррреспондент Ян Пашкевич.
Не демонстрировать магию при обычных людях, в отличие от правил английского Волшебного вуза, этого принципа китайская школа боевого чародейства совсем не придерживается. При этом здесь путь великого мастера начинается уже с 3 лет. А так как ушу (оно же кунг-фу) в том числе и киноискусство, то и появление нашей камеры произвело на крохотных мастеров свой эффект.
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