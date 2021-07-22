"Один день" в Беловежской пуще сегодня вечером на "Беларусь 1"

Телезрители"Беларусь 1" сегодня познакомятся с новым героем проектаБелтелерадиокомпании "Один день". На этот раз фокус на старейшем заповеднике Европы.

Национальный парк "Беловежская пуща" - не толькоместо притяжения туристов и локация, в которой обитает крупнейшая популяции зубров, но и заповедная зона с гордым статусом"наследие ЮНЕСКО".

Что таит в себе бытлесных экосистем?

Кто ведет круглосуточное наблюдение за уголком дикой природы?

Каким образом проходит слежка за редкими видами птиц?