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"Один день" в Беловежской пуще сегодня вечером на "Беларусь 1"

Телезрители"Беларусь 1" сегодня познакомятся с новым героем проектаБелтелерадиокомпании "Один день". На этот раз фокус на старейшем заповеднике Европы.

Национальный парк "Беловежская пуща" - не толькоместо притяжения туристов и локация, в которой обитает крупнейшая популяции зубров, но и заповедная зона с гордым статусом"наследие ЮНЕСКО".

  • Что таит в себе бытлесных экосистем?

  • Кто ведет круглосуточное наблюдение за уголком дикой природы?

  • Каким образом проходит слежка за редкими видами птиц?

Ответына телеканале"Беларусь 1" уже сегодня. Проект "Один день"в эфире сразу после "Панорамы".

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