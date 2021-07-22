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"Один день" в Беловежской пуще сегодня вечером на "Беларусь 1"
Телезрители"Беларусь 1" сегодня познакомятся с новым героем проектаБелтелерадиокомпании "Один день". На этот раз фокус на старейшем заповеднике Европы.
Национальный парк "Беловежская пуща" - не толькоместо притяжения туристов и локация, в которой обитает крупнейшая популяции зубров, но и заповедная зона с гордым статусом"наследие ЮНЕСКО".
Что таит в себе бытлесных экосистем?
Кто ведет круглосуточное наблюдение за уголком дикой природы?
Каким образом проходит слежка за редкими видами птиц?
Ответына телеканале"Беларусь 1" уже сегодня. Проект "Один день"в эфире сразу после "Панорамы".
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