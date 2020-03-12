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Проверенные Конституционным судом в 2019 году законы соответствуют Конституции
В прошлом году Конституционный суд Республики Беларусь проверил 41 закон. Все они были признаны соответствующими Конституции. Около 10 решений суда, касающихся необходимых поправок, были исполнены законодателями. Об этом накануне сообщил председатель Петр Миклашевич после оглашения заключительной части послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания. В нем сформулирован ряд предложений, направленных на дальнейшее стабильное развитие общества и государства. В частности, это информационное общество, партнерство и социальная ответственность всех хозяйствующих субъектов, а также защита интеллектуальной собственности.Основные положения послания суда будут зачитаны более подробно во время заседания в Доме правительства.
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