Проверено - фейк! На зубре на трассе М1 отсутствуют какие-либо надписи

Накануне в деструктивных телеграм-каналах появилось видео со знаменитым зубром на трассе М1. На записи якобы присутствовали художества радикалов. Правда, то, что размещают подобные ресурсы, уже давно не вызывает никакого доверия. Так и в этот раз - подписчики прислали фотографии, сделанные сегодня утром, на которых монумент не изгажен никакими надписями и символами. К слову, высота зубра 20 метров, а вес 70 тонн.