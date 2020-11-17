Проверено - фейк. РНПЦ детской онкологии работает в штатном режиме

В РНПЦ детской онкологии опровергли информацию об остановке операционного блока в связи с нехваткой медперсонала. Отдельные телеграм-каналы сегодня написали о сбоях в работе центра из-за коронавируса. Якобы почти все операционные сестры слегли с COVID. Как оказалось, это очередной фейк. Ситуацию нашему телеканалу прокомментировал исполняющий обязанности заведующего оперблоком Сергей Назарук сразу по окончании одной из операций. К слову, сегодня, в РНПЦ их было две.

