Проверено - фейк. В ролике милиционеров и журналистов сыграли актеры

"Голливуд" пытаются создать и отдельные группы провокаторов в Беларуси. МВД вскрыл очередной фейк, опубликованный деструктивными телеграм-каналами. Съемочный процесс розыгрыша они преподнесли, как подготовку постановочного контента правоохранительными органами и государственными телеканалами. На самом деле, видео снимала группа актеров для так называемого пранка. В постановке участвовали переодетые люди по заказу исполнителя главной роли, который хотел разыграть супругу на день рождения.



Как сообщили в милиции, картинка разлетелась по соцсетям и набрала миллион просмотров, вызвав широкий общественный резонанс. Пользователи интернет-ресурсов в комментариях раскритиковали и милиционеров, и журналистов. Хотя никакого отношения государственные органы к этому продукту вообще не имеют.