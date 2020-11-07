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Проверено - фейк. В ролике милиционеров и журналистов сыграли актеры
"Голливуд" пытаются создать и отдельные группы провокаторов в Беларуси. МВД вскрыл очередной фейк, опубликованный деструктивными телеграм-каналами. Съемочный процесс розыгрыша они преподнесли, как подготовку постановочного контента правоохранительными органами и государственными телеканалами. На самом деле, видео снимала группа актеров для так называемого пранка. В постановке участвовали переодетые люди по заказу исполнителя главной роли, который хотел разыграть супругу на день рождения.
Как сообщили в милиции, картинка разлетелась по соцсетям и набрала миллион просмотров, вызвав широкий общественный резонанс. Пользователи интернет-ресурсов в комментариях раскритиковали и милиционеров, и журналистов. Хотя никакого отношения государственные органы к этому продукту вообще не имеют.
Несмотря на то, что актеры сами попытались остановить волну фейка, сделать это не удалось, их просьбы опубликовать правдивую информацию у редакторов телеграм-каналов отклика не нашли, сообщают в МВД. В это же время шутки или розыгрыши, где используется милицейская форма и страйкбольное оружие, многими людьми воспринимаются скептически. Это неудивительно, учитывая массу негатива и агрессии, которая сейчас выливается в общество. Некоторые шутки сейчас действительно неуместны.