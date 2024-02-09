3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проверить данные о себе в списке избирателей можно с 9 февраля. Как это сделать?
Подготовка к единому дню голосования в Беларуси в самом разгаре. С 9 февраля каждый избиратель может обратиться в участковую комиссию, чтобы уточнить внесенные сведения о нем.
В нынешнюю электоральную кампанию списки формируются на основании регистра населения и будут уточняться вплоть до единого дня голосования. 24 февраля станет последним днем, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. В таком случае в комиссию необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание: договор найма или купли-продажи.
В отдельный список войдут те граждане, которые изъявят желание голосовать на дому.
В помощь маломобильным гражданам на участках для голосования будут работать волонтеры. Сейчас добровольцы проходят обучение, изучая все тонкости взаимодействия с особенными избирателями.
Все участники избирательного процесса должны соблюдать тайну голосования.
Запрещается выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, а также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня. Нарушение наказывается штрафом до 15 базовых величин.
Также гражданам стоит учесть, что в нынешнюю избирательную кампанию взамен испорченного выдадут лишь один бюллетень.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ