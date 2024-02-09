Проверить данные о себе в списке избирателей можно с 9 февраля. Как это сделать?

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси в самом разгаре. С 9 февраля каждый избиратель может обратиться в участковую комиссию, чтобы уточнить внесенные сведения о нем.

В нынешнюю электоральную кампанию списки формируются на основании регистра населения и будут уточняться вплоть до единого дня голосования. 24 февраля станет последним днем, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. В таком случае в комиссию необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание: договор найма или купли-продажи.

В отдельный список войдут те граждане, которые изъявят желание голосовать на дому.





В помощь маломобильным гражданам на участках для голосования будут работать волонтеры. Сейчас добровольцы проходят обучение, изучая все тонкости взаимодействия с особенными избирателями.

Все участники избирательного процесса должны соблюдать тайну голосования.



Запрещается выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, а также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня. Нарушение наказывается штрафом до 15 базовых величин.