Проверка боеготовности: 120-я механизированная бригада приведена в полную готовность

В Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений по поручению Президента.

Утром 28 сентября представители Госсекретариата Совета безопасности вручили распоряжение к выполнению задач 120-й механизированной бригады в Минске. Одна из воинских частей уже приведена в боевую готовность.

Обычные плановые учения ожидаемы, в то время как внезапные проверки исключают возможность подготовиться заранее и маскировать проблемы. Поэтому такая форма мониторинга используется все чаще.

Начальник управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Олег Печень рассказал, что военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий приведения в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической, физической подготовке.

"Эти контрольные занятия являются своеобразным экзаменом по итогам учебного года. Проверим уровень подготовки военнослужащих по основным предметам обучения", - добавил Олег Печень.

Проверку боеготовности проводят для оценки реальной способности силовых ведомств оперативно и эффективно выполнить задачи по защите государства в случае военной угрозы. По сути, это комплексный аудит всей военной структуры, который показывает, насколько армия и другие ведомства дееспособны не на бумаге, а в реальных условиях.

Безусловно, это далеко не все вводные. Проверка боеготовности подразделения - это работа не одного дня. А значит, бригаде предстоит выполнять и другие задачи.