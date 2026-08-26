Проверка боеготовности: офицеры запаса прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду

Краткий пересказ от ИИ

Продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил. В 51-ю артиллерийскую бригаду уже начали прибывать военнообязанные. И первыми офицеры, призванные из запаса. Они составят организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти углубленный курс боевой и спецподготовки. В будущем офицеры будут обучать вновь прибывший рядовой личный состав.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Сегодня очень важный этап в бригаде - это прием военнообязанных. Причем все военнообязанные, которые будут поставлены в бригаду, это офицеры. Офицеры должны будут в кратчайшие сроки восстановить свои профессиональные навыки и знания и быть готовыми к решению задач по формированию подразделений. В рамках данной проверки мы проверяем в том числе, как работают все обеспечивающие системы, в том числе системы военных комиссариатов. Для них поставка военнообязанных также является внеплановым мероприятием, внезапным. Поэтому мы и посмотрим сегодня, как они своевременно оповестили военнообязанных, осуществили их сбор, поставку и передачу офицеров командованию артиллерийской бригады. Представители Государственного секретариата Совета безопасности находятся на местах, осуществляется оценка действий обучаемых. Это обучение - процесс непрерывный, гибкий".

Оценить степень готовности структур военной организации страны

Очередной этап проверки боевой готовности армии по поручению Президента стартовал в понедельник, 24 августа. Мониторинг проводит Госсекретариат Совета безопасности.



И как ранее отметил Александр Вольфович, беспокоиться не стоит, проверка позволит оценить степень готовности структур военной организации страны. А проверочные мероприятия коснутся не только Вооруженных сил, но и других структур силового блока.