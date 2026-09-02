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Проверка боеготовности по поручению Президента коснется внутренних войск МВД

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Государственный секретариат Совета безопасности продолжает проверку органов системы обеспечения национальной безопасности. 2 сентября учебно-боевые задачи получили военнослужащие милицейской бригады внутренних войск МВД.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил пакет от Президента Беларуси министру внутренних дел Ивану Кубракову.

Александр Вольфович и Иван Кубраков

Александр Вольфович отметил, что особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, их способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях применения и ведения боевых действий, а также огневой и физической подготовке военнослужащих.

Госсекретарь отметил, что на его памяти таких проверок структур Министерства внутренних дел еще не было. "Проверим весь алгоритм и всю цепочку - от постановки задач министром внутренних дел до командира соединения. Поэтому мы посмотрим, какие алгоритмы разработаны в МВД, в отличие от Вооруженных Сил", - сказал он.

Александр Вольфович

Александр Вольфович подчеркнул, что упор будет сделан на вопросы боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, в том числе на отмобилизование и доукомплектование до штатов военного времени.

Напомним, что на минувшей неделе пакет от Президента Александр Вольфович вручил министру обороны Виктору Хренину с проверкой одной из артиллерийских бригад. Там сейчас проходят все этапы мониторинга и подготовки.

Сегодня проверку проходит 7-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск Министерства внутренних дел. Каждая такая проверка охватывает разные подразделения и ставит перед ними различные задачи. На этот раз особое внимание будет уделено боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД. 

Александр Усманов

Александр Усманов, командир 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:

"Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, процесс боевой подготовки с личным составом построен таким образом, что занятия проводятся под руководством опытнейших инструкторов, имеющих реальный боевой опыт. Но исходя из того, что война переросла уже в войну технологий, с личным составом постоянно проводятся занятия по освоению новых форм и способов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и противодействия им".

О том, что проверка не показная, говорит и тот факт, что на территорию части дрон скинул взрывное устройство. На любые вызовы и угрозы бойцы спецназа вынуждены реагировать.

Регулярные учения и мобилизационные сборы - это не просто демонстрация силы, а четкий сигнал о том, что суверенитет страны находится под надежной защитой. Сильная армия сегодня является главным гарантом стабильности и спокойствия белорусского общества.

Подобные проверки проводят ради одной главной цели - чтобы порох всегда оставался сухим, а небо над Беларусью было мирным. Ведь лучшая защита от войны - это абсолютная готовность к ней.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

Александр ВольфовичМВДпроверка боеготовности
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