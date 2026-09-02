Проверка боеготовности по поручению Президента коснется внутренних войск МВД

Государственный секретариат Совета безопасности продолжает проверку органов системы обеспечения национальной безопасности. 2 сентября учебно-боевые задачи получили военнослужащие милицейской бригады внутренних войск МВД.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил пакет от Президента Беларуси министру внутренних дел Ивану Кубракову.

Александр Вольфович отметил, что особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, их способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях применения и ведения боевых действий, а также огневой и физической подготовке военнослужащих.

Госсекретарь отметил, что на его памяти таких проверок структур Министерства внутренних дел еще не было. "Проверим весь алгоритм и всю цепочку - от постановки задач министром внутренних дел до командира соединения. Поэтому мы посмотрим, какие алгоритмы разработаны в МВД, в отличие от Вооруженных Сил", - сказал он.

Александр Вольфович подчеркнул, что упор будет сделан на вопросы боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД, в том числе на отмобилизование и доукомплектование до штатов военного времени.

Напомним, что на минувшей неделе пакет от Президента Александр Вольфович вручил министру обороны Виктору Хренину с проверкой одной из артиллерийских бригад. Там сейчас проходят все этапы мониторинга и подготовки.

Сегодня проверку проходит 7-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск Министерства внутренних дел. Каждая такая проверка охватывает разные подразделения и ставит перед ними различные задачи. На этот раз особое внимание будет уделено боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД.

Александр Усманов, командир 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:

"Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, процесс боевой подготовки с личным составом построен таким образом, что занятия проводятся под руководством опытнейших инструкторов, имеющих реальный боевой опыт. Но исходя из того, что война переросла уже в войну технологий, с личным составом постоянно проводятся занятия по освоению новых форм и способов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и противодействия им".

О том, что проверка не показная, говорит и тот факт, что на территорию части дрон скинул взрывное устройство. На любые вызовы и угрозы бойцы спецназа вынуждены реагировать.

Регулярные учения и мобилизационные сборы - это не просто демонстрация силы, а четкий сигнал о том, что суверенитет страны находится под надежной защитой. Сильная армия сегодня является главным гарантом стабильности и спокойствия белорусского общества.

Подобные проверки проводят ради одной главной цели - чтобы порох всегда оставался сухим, а небо над Беларусью было мирным. Ведь лучшая защита от войны - это абсолютная готовность к ней.