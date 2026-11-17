Проверка боеготовности продолжается. После выполнения задач по тревоге подразделения маневренных групп приступили к следующему этапу. Накануне военнослужащие совершили марш в назначенный район и выполнили упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия. 17 ноября проходят занятия на полигоне Министерства обороны. В программе - стрельба из штатного вооружения боевых разведывательно-дозорных машин, а также упражнения из автоматического и ручного противотанкового гранатометов.

Эдуард Головко, замначальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Личному составу предстоит поразить цели из крупнокалиберного пулемета на удаление до 900 м и пулемета на удаление до 500 м. Техника готова, люди готовы. Оцениваться в работе экипажа будут фактически все элементы - выдвижение техники на рубеж открытия огня, загрузка боеприпасов, поражение целей".

"Отстрелялся мой экипаж сегодня на отлично. Подготовка очень хорошая, своевременная. Сегодняшний результат - это работа, проделанная за год. Мои ребята, это два брата-близнеца, они научены быть как механиком-водителем, так и наводчиком. В случае болезни, увольнения они могут заменить друг друга", - рассказал начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда.

Огневую подготовку подразделения будут отрабатывать в разных условиях в светлое и темное время суток. В ходе проверки оценивается готовность военнослужащих действовать слаженно, оперативно выполнять поставленные задачи и применять штатное вооружение.