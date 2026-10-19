Проверка Вооруженных Сил: одно из подразделений 38-й бригады в Бресте приведено в готовность

Одно из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте приведено в готовность к выполнению задач по предназначению в штате мирного времени. Проверка Вооруженных Сил проводится по поручению Президента Беларуси.

В готовность были приведены дежурная рота по реагированию и одна из воинских частей. Для военнослужащих определены учебно-боевые задачи. Цель проверки - оценка готовности военных, а также устранение недостатков, выявленных в ходе масштабной проверки Вооруженных Сил в январе - марте 2026 года.

Сергей Бризинский, замначальника управления военной безопасности Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:

"Воинская часть будет выполнять следующие учебно-боевые задачи - выход и занятие района сосредоточения на Брестском полигоне, приведение вооружения к нормальному бою и выполнение упражнений стрельб из вооружения боевых машин по огневой подготовке, выполнение нормативов по тактической подготовке, а также контрольное занятие по физической подготовке".

Результаты контрольных занятий ежедневно будут докладываться госсекретарю Совета безопасности с последующим докладом главе государства.

Проверка брестских десантников оказалась неожиданной. На прошлой неделе было завершено проведение батальонно-тактического учения. Личный состав к выполнению этих учебно-боевых задач готов.