Проверка боеготовности продолжается в белорусской армии

"Здесь много отрабатывается моментов, которые при моей срочной службе не отрабатывались. На данный момент, как показала СВО, совсем другие тактики. Я 5 лет назад дембельнулся, и нас учили немножечко по другим тактикам. А сейчас уже окопные бои, и уже совсем все кардинально поменялось", - рассказывает военный.