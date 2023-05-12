ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проверка боеготовности продолжается в белорусской армии

Военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону района, возвели инженерное оборудование. Танкисты отрабатывали маскировку вооружения, военной и специальной техники. На танковой директрисе экипажи выполнили контрольные стрельбы, а военнослужащие отработали стрельбы из автомата.

"Здесь много отрабатывается моментов, которые при моей срочной службе не отрабатывались. На данный момент, как показала СВО, совсем другие тактики. Я 5 лет назад дембельнулся, и нас учили немножечко по другим тактикам. А сейчас уже окопные бои, и уже совсем все кардинально поменялось", - рассказывает военный.

"Очень много стреляем, выполняем различные упражнения учебных стрельб. Проходим полосу разведчика, нас тренируют, рассказывают про боевую медицину, как друг другу оказывать помощь", - говорит другой военный.

Также военные отрабатывают занятия по тактической подготовке. Часть танкистов выполняют задачу по усилению государственной границы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все