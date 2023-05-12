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Проверка боеготовности продолжается в белорусской армии
Военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону района, возвели инженерное оборудование. Танкисты отрабатывали маскировку вооружения, военной и специальной техники. На танковой директрисе экипажи выполнили контрольные стрельбы, а военнослужащие отработали стрельбы из автомата.
"Здесь много отрабатывается моментов, которые при моей срочной службе не отрабатывались. На данный момент, как показала СВО, совсем другие тактики. Я 5 лет назад дембельнулся, и нас учили немножечко по другим тактикам. А сейчас уже окопные бои, и уже совсем все кардинально поменялось", - рассказывает военный.
"Очень много стреляем, выполняем различные упражнения учебных стрельб. Проходим полосу разведчика, нас тренируют, рассказывают про боевую медицину, как друг другу оказывать помощь", - говорит другой военный.
Также военные отрабатывают занятия по тактической подготовке. Часть танкистов выполняют задачу по усилению государственной границы.
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