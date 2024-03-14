В Беларуси продолжается проверка боеготовности: территориальная оборона будет развернута в двух районах Гомельской области

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. В рамках мониторинга в Гомельской области проверят органы территориальной обороны. Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных Сил вручил соответствующее распоряжение губернатору Гомельского региона. Территориальная оборона будет развернута в двух районах области: Рогачевском и Кормянском.

В ходе проверки боеготовности запланировано передвижение военной техники, в связи с чем в Министерстве обороны просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям движения гражданского транспорта по дорогам и на участках местности.