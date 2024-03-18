ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проверка боевой готовности продолжается в Беларуси

Проверка боевой готовности продолжается в Беларуси. В ходе нее в пункт приема личного состава прибыло более 3 тыс. военнообязанных. Военные комиссариаты и пункт приема личного состава на территории соединения работают круглосуточно. Кроме того, на время проверки в части передаются образцы гражданской техники от различных предприятий страны. Отмечается, что работа проводится оперативно и в самые короткие сроки.

Как военком, я доволен в плане активности и патриотического настроя наших граждан. Граждане понимают проводимые мероприятия, пребывают добросовестно на пункты сбора наших сельских исполкомов, военного комиссариата. Поэтому проблем больших, которые бы повлияли на срыв мероприятий, нет. Сбоев не было, техника прибыла сегодня в свое время.
Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района

До этого воинские соединения и части осуществили погрузку вооружения и техники на железнодорожный транспорт. В ходе проверки боевой готовности подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все