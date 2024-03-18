Проверка боевой готовности продолжается в Беларуси

Как военком, я доволен в плане активности и патриотического настроя наших граждан. Граждане понимают проводимые мероприятия, пребывают добросовестно на пункты сбора наших сельских исполкомов, военного комиссариата. Поэтому проблем больших, которые бы повлияли на срыв мероприятий, нет. Сбоев не было, техника прибыла сегодня в свое время.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района