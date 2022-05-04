Двое руководителей лишились должностей в результате проверки КГК Беларуси

Госконтроль провел мониторинг, как выполняется поручение Президента по уборке деревьев, поваленных после сильных ветров в начале года. Задача звучала четко - вся древесина должна была быть убрана до 1 мая. Но не все лесные хозяйства смогли выполнить работу по сути. Вот и решили отличиться на бумаге. Просто приписали. При проверке выявлены участки, где никакие работы не проводились, а информацию от госконтроля проигнорировали. Трижды. Пришлось принимать меры и двое руководителей лишились своих должностей. Подробности у Александра Камовича.



В начале этого года из-за сильного ветровала было повреждено порядка миллиона кубометров древесины. Это огромная цифра. Сильнее всего пострадали Витебская и Могилевская области. Тогда же на самом высоком уровне было поручено убрать и реализовать это дерево. Проверка госконтроля показала, что не все хозяйства смогли или захотели справиться с этой задачей.

Сегодня на участке Бобруйского лесхоза вовсю работает техника - убрать поваленные деревья было поручено до 1 мая. Местные говорят, мол, в сроки уложатся. Стимулом к активной работе послужило не желание, а проверка госконтроля.





Еще в марте месяце Бобруйскому лесхозу было указано на этот участок. В то же время они его пропустили, сразу не сделали. Отчитались до 1 апреля, что все работы завершены. В результате в конце марта пришел второй ураган. По результатам второго урагана опять стали выявляться новые участки. Там, где не довалило, довалило вновь. И комитет вместе с Госинспекцией стали объезжать старые участки, чтобы все было убрано. Александр Панкратов, главный специалист Комитета госконтроля Беларуси Могилевской области





На участке Бобруйского лесничества было повреждено около 2.5 тысячи кубометров леса на площади в 100 гектаров. Сейчас уборка завершается. Надо сказать, что виновные лица, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Но самое главное - удалось избежать потерь древесины.





Данный участок был поставлен на учет. Как говорит госконтроль, да, недосмотрели лесники. Данную ситуацию мы исправили, работы будут выполнены до 1 числа. Юрий Ланкович, главный лесничий Бобруйского лесхоза





Надо сказать, что в работу по поиску и уборке упавших деревьев подключились все лесхозы страны, частные лесозаготовительные предприятия, мониторинг проводил госконтроль, инспекция природоохраны. Несмотря на пристальное внимание со стороны контролеров, отдельные руководители буквально игнорировали свою работу.









В данный момент мы находимся на участке, который пострадал в зимний период, в январе. Нами он был обнаружен давно. Но работники лесхоза попытались либо скрыть это, либо по непонятным причинам нам пришлось трижды вмешиваться в ситуацию, указывать на уборку древесины. Только с третьего раза мы получили результат о проделанной работе. Василий Руденик, замначальника главного управления КГК Беларуси





Минский лесхоз. У контролеров состояние участка местности вызывает резонный вопрос, а так ли должен выглядеть лес, тем более возле столичного региона?. Вот так на участке было еще несколько недель назад. Притом что срок уборки был четко обозначен - 1 мая. Причина проста: сезон дождей затруднит работу техники, вместе с тем начинает гнить деловая древесина, а это серьёзные деньги.





Министерством лесного хозяйства поручено в месячный срок проводить разработку. По конкретным ветровалам были поставлены сроки. Т.е. сроки там были до 1 марта. Потом дополнительные сроки были тогда, когда у нас ветровал был 26-27 марта. Сейчас определены сроки, мы завершаем эту работу. Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО



