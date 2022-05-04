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Двое руководителей лишились должностей в результате проверки КГК Беларуси
Госконтроль провел мониторинг, как выполняется поручение Президента по уборке деревьев, поваленных после сильных ветров в начале года. Задача звучала четко - вся древесина должна была быть убрана до 1 мая. Но не все лесные хозяйства смогли выполнить работу по сути. Вот и решили отличиться на бумаге. Просто приписали. При проверке выявлены участки, где никакие работы не проводились, а информацию от госконтроля проигнорировали. Трижды. Пришлось принимать меры и двое руководителей лишились своих должностей. Подробности у Александра Камовича.
В начале этого года из-за сильного ветровала было повреждено порядка миллиона кубометров древесины. Это огромная цифра. Сильнее всего пострадали Витебская и Могилевская области. Тогда же на самом высоком уровне было поручено убрать и реализовать это дерево. Проверка госконтроля показала, что не все хозяйства смогли или захотели справиться с этой задачей.
Сегодня на участке Бобруйского лесхоза вовсю работает техника - убрать поваленные деревья было поручено до 1 мая. Местные говорят, мол, в сроки уложатся. Стимулом к активной работе послужило не желание, а проверка госконтроля.
Еще в марте месяце Бобруйскому лесхозу было указано на этот участок. В то же время они его пропустили, сразу не сделали. Отчитались до 1 апреля, что все работы завершены. В результате в конце марта пришел второй ураган. По результатам второго урагана опять стали выявляться новые участки. Там, где не довалило, довалило вновь. И комитет вместе с Госинспекцией стали объезжать старые участки, чтобы все было убрано.
На участке Бобруйского лесничества было повреждено около 2.5 тысячи кубометров леса на площади в 100 гектаров. Сейчас уборка завершается. Надо сказать, что виновные лица, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Но самое главное - удалось избежать потерь древесины.
Данный участок был поставлен на учет. Как говорит госконтроль, да, недосмотрели лесники. Данную ситуацию мы исправили, работы будут выполнены до 1 числа.
Надо сказать, что в работу по поиску и уборке упавших деревьев подключились все лесхозы страны, частные лесозаготовительные предприятия, мониторинг проводил госконтроль, инспекция природоохраны. Несмотря на пристальное внимание со стороны контролеров, отдельные руководители буквально игнорировали свою работу.
В данный момент мы находимся на участке, который пострадал в зимний период, в январе. Нами он был обнаружен давно. Но работники лесхоза попытались либо скрыть это, либо по непонятным причинам нам пришлось трижды вмешиваться в ситуацию, указывать на уборку древесины. Только с третьего раза мы получили результат о проделанной работе.
Минский лесхоз. У контролеров состояние участка местности вызывает резонный вопрос, а так ли должен выглядеть лес, тем более возле столичного региона?. Вот так на участке было еще несколько недель назад. Притом что срок уборки был четко обозначен - 1 мая. Причина проста: сезон дождей затруднит работу техники, вместе с тем начинает гнить деловая древесина, а это серьёзные деньги.
Министерством лесного хозяйства поручено в месячный срок проводить разработку. По конкретным ветровалам были поставлены сроки. Т.е. сроки там были до 1 марта. Потом дополнительные сроки были тогда, когда у нас ветровал был 26-27 марта. Сейчас определены сроки, мы завершаем эту работу.
С учетом такого безалаберного отношения к своим обязанностям было решено принять жесткие меры.
По требованию Комитета госконтроля освобождены от должностей главный лесничий Минского лесхоза и лесничий Заславского лесничества.
Между собой контролеры называют подобных руководителей "туфельными" - это те, кто банально не выходит из кабинета. Конечно, бороться со стихией практически бесполезно, но вот справиться с последствиями - задача вполне выполнимая. Об этом говорят и цифры - больше миллиона кубометров уже реализовано.
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