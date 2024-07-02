Проверка готовности № 1: сильный дождь не помешал проведению генеральной репетиции парада у стелы "Минск - город-герой"

Строевой шаг, слаженность в каждом действии и готовность №1. 1 июля в Минске прошла генеральная репетиция парада в ознаменование Дня Независимости и 80-летия освобождения Беларуси. Участникам даны сутки на отдых, и уже завтра, 3 июля, в 9 утра на глазах у зрителей развернется грандиозный праздник.

Парадные пешие расчеты в парадной форме, техника - в праздничной ливрее. Несмотря на то что погода попыталась внести свои коррективы, мероприятие прошло по плану.

У стелы "Минск - город-герой" начали свое движение и техника, и военнослужащие. 36 так называемых коробок, всего более 5 тысяч человек - такова численность пешей колонны. И такой масштаб впервые.





Отдавая дань уважения героям войны, отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной армии и партизан и в форме милиции образца 1941 года. Помимо Беларуси в параде участвуют еще 7 стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

Курсантам Минского суворовского военного училища традиционно доверена честь открывать парад. Именно суворовцы-барабанщики задают ритм всей пешей колонне. Впервые в истории суверенной Беларуси в строю и Следственный комитет.

Эстафету шествия пешие расчеты передадут военной технике. Всего по проспекту Машерова пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Впервые на параде будет представлен мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф и многое другое.





А после зрителей ждет настоящее авиашоу - в небе над Минском состоится воздушный парад. Стаж пилотов - тысячи часов налета. Завершит военную часть парада выступление роты почетного караула.