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Проверка готовности реагировать на вызовы и угрозы - для чего проводят антитеррористические учения в Брестской области
В Брестской области проходят антитеррористические учения, цель которых - проверка готовности реагировать на вызовы и угрозы. На маневрах спецслужбы, входящие в систему нацбезопасности, отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам, незаконным вооруженным формированиям, а также переходу границы.
Учения продлятся 3 дня. 12 июня ход маневров оценил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Как он отметил, обстановка учений максимально приближена к реальной. Ее даже не надо было сильно изобретать, сама жизнь продиктовала. Это и те террористы, которые пытались пройти на территорию Беларуси, и то, что происходит в России.
Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ военно-политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом, оцениваем современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности.
По его словам, исходя из этого, выстраиваются "планы по подготовке сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности". "КГБ в первую очередь отвечает за реагирование на акты террористической деятельности, - обозначил Александр Вольфович. - Конечно же, помимо внешних источников угроз, мы оцениваем и обстановку, которая может складываться внутри страны".
В учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и органы пограничной службы, МЧС, а также медики. По итогам мероприятий будет проведен анализ, если понадобится, корректировка действий. Но самое главное - быть готовым к реагированию на любые ситуации, угрожающие национальной безопасности.
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