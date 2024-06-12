Проверка готовности реагировать на вызовы и угрозы - для чего проводят антитеррористические учения в Брестской области

В Брестской области проходят антитеррористические учения, цель которых - проверка готовности реагировать на вызовы и угрозы. На маневрах спецслужбы, входящие в систему нацбезопасности, отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам, незаконным вооруженным формированиям, а также переходу границы.

Учения продлятся 3 дня. 12 июня ход маневров оценил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Как он отметил, обстановка учений максимально приближена к реальной. Ее даже не надо было сильно изобретать, сама жизнь продиктовала. Это и те террористы, которые пытались пройти на территорию Беларуси, и то, что происходит в России.

Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ военно-политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом, оцениваем современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. Александр Вольфович

По его словам, исходя из этого, выстраиваются "планы по подготовке сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности". "КГБ в первую очередь отвечает за реагирование на акты террористической деятельности, - обозначил Александр Вольфович. - Конечно же, помимо внешних источников угроз, мы оцениваем и обстановку, которая может складываться внутри страны".