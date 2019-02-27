Проверка по факту смерти ребенка в Ганцевичском районе завершена

Возможности предвидеть развитие аллергической реакции до введения вакцины не имелось. Патологический процесс, который привел к критическому состоянию, развивался скоротечно и непредсказуемо .

Также Следственный комитет установил факты нарушения процедуры закупки. Они были связаны с несовершенством законодательства и необходимостью покупать большое количество вакцины в кратчайшие сроки.