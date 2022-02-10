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Проверка сил реагирования Минска и Москвы: учение "Союзная решимость - 2022" стартовало
Крупнейшая проверка сил реагирования Минска и Москвы: учение "Союзная решимость - 2022" стартовало. Маневры продлятся до 20 февраля. Как неоднократно подчеркивалось, носят они исключительно мирный характер. Главная цель - проработать оборонительные действия в случае внешней агрессии и террористической угрозы. Задач на ближайшие 10 дней немало - усиление охраны границ, перекрытие каналов поставки оружия, блокирование бандформирований.
И сегодня в первый день совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России и первый мониторинг маневров министра обороны нашей страны на командном пункте штаба руководства маневрами. Оценив ситуацию, здесь же Виктор Хренин наградил военнослужащих двух стран, отличившихся в ходе первого этапа проверки.
И первые результаты учебно-боевых задач показали сегодня на полигоне Брестский военнослужащие десантно-штурмовой бригады. Бойцы отработали элементы беспарашютного десантирования из вертолетов Ми-8. Высадка с помощью специального каната выполнялась впервые.
Ежедневно отчет по отработке активной фазы учения "Союзная решимость - 2022" в проекте наших коллег из телекомпании "ВоенТВ" "Дневник учений". Какие полигоны задействованы, какие мероприятия запланированы, какие учебно-боевые задачи выполнены. С 10 по 20 февраля следим за ходом совместных оперативных маневров вооруженных сил Беларуси и России.
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