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Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси
Для проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Беларуси начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в Минобороны нашей страны. Согласно утвержденному замыслу, проверка пройдет в несколько этапов. Технику и военнослужащих уже встретили белорусские коллеги.
И сегодня же для военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси, пройдет брифинг на тему предстоящей проверки сил реагирования Союзного государства на территории нашей страны.
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