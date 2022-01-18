Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси

Для проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Беларуси начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщили в Минобороны нашей страны. Согласно утвержденному замыслу, проверка пройдет в несколько этапов. Технику и военнослужащих уже встретили белорусские коллеги.



И сегодня же для военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси, пройдет брифинг на тему предстоящей проверки сил реагирования Союзного государства на территории нашей страны.