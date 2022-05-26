Проверка сил реагирования в Вооруженных силах Беларуси - бронемашины форсировали реку Мухавец

Бронемашины ныряли в воду в Бресте - там прошли контрольно-тактические занятия по отработке действий десантников. Военная техника форсировала реку Мухавец. По легенде, военнослужащие должны были захватить плацдарм на берегу. Особенность в том, что форсирование прошло без подготовки. Длина маршрута по водной глади составила более километра. А глубина реки достигала более 15 метров. Зрелищные учения провели прямо в центре города, и посмотреть на них могли все желающие.