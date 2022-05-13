Проверка территориальных войск Брестской и Гродненской областей

Оценить способность и готовность местных органов власти в военной обстановке. В Беларуси продолжается проверка исполнительных комитетов Брестской и Гродненской областей в вопросах формирования территориальных войск. После проведения боевого слаживания личный состав приступит к решению задач по охране и обороне важных объектов. Основной упор - на взаимодействие с основными силами.