Проверка знаний школьников - областной этап "школы безопасности" прошел в Минском районе

Что такое экстренная служба, как потушить пожар в квартире и в каком году было основано МЧС? Областной этап "школы безопасности" прошел в Минском районе. Более 80 школьников из всего Центрального региона показали свои знания правил безопасности. Участники проходили тестирование по трем возрастным группам - для каждой свой уровень сложности. Необходимо было ответить на 100 вопросов.