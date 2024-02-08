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Проверка знаний школьников - областной этап "школы безопасности" прошел в Минском районе

Что такое экстренная служба, как потушить пожар в квартире и в каком году было основано МЧС? Областной этап "школы безопасности" прошел в Минском районе. Более 80 школьников из всего Центрального региона показали свои знания правил безопасности. Участники проходили тестирование по трем возрастным группам - для каждой свой уровень сложности. Необходимо было ответить на 100 вопросов.

Для школьников также подготовили образовательные площадки с интерактивными играми и тематическими призами. Трое наилучших участников в апреле отправятся на республиканский этап.

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