Проверку боеготовности проходит воинская часть Гродненского гарнизона

"Проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств. Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них. Кроме того, в ходе проверки будет обращено внимание на профессиональную подготовку командного состава, способного управлять своими подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. После проверки будет проведен тщательный анализ, его результаты будут учтены при подготовке Вооруженных Сил".