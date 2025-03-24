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Проверку боеготовности проходит воинская часть Гродненского гарнизона
Первый этап проверки Вооруженных Сил стартовал по поручению главы государства. Мониторинг проходит одна из воинских частей Гродненского гарнизона. Военным предстоит отработать учебно-боевые задачи с применением различных видов вооружения.
Игорь Демиденко, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси:
"Проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств. Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них. Кроме того, в ходе проверки будет обращено внимание на профессиональную подготовку командного состава, способного управлять своими подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. После проверки будет проведен тщательный анализ, его результаты будут учтены при подготовке Вооруженных Сил".
Как отмечают военные, внезапные проверки боеготовности войск - самый действенный способ подготовки к обороне страны. И поддержание высокой боевой готовности, высоких навыков органов военного управления и войск является основной задачей для Вооруженных Сил, которую определил глава государства.