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Проверку торговых точек и автомагазинов проводят в Сморгонском районе
Исполнение Директивы № 10 "О недопустимости роста цен" на особом контроле депутатского корпуса Беларуси. Мониторинговые группы парламентариев в регионах проверяют торговые объекты, цены и ассортимент товара. Так, члены Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей провели проверку в Сморгонском районе. Кроме ситуации в стационарных торговых точках депутаты проанализировали работу автомагазинов, которые выезжают в отдаленные деревни.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня у нас особая миссия, потому что мы не только фиксируем какие-то нарушения, которые, возможно, будут выявлены, а анализируем ассортимент, его наличие. Мы пытаемся найти варианты решения тех задач, которые поставлены директивой и соответствующим постановлением Совета министров. На местах особенно видно, какие решения надо принять, чтобы обеспечить требование Президента по сдерживанию цен и недопущению их роста.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы должны учитывать, что наши граждане проживают в разных условиях, но при этом они должны иметь доступ ко всем необходимым товарам и продуктам питания. И в этом ключе очень важными видятся вопросы обеспечения сельского населения, и чтобы цены были на четком контроле.
По итогам работы парламентских мониторинговых групп будут разработаны и представлены в Совет Министров соответствующие предложения по регулированию цен.
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