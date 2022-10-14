ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проверку торговых точек и автомагазинов проводят в Сморгонском районе

Исполнение Директивы № 10 "О недопустимости роста цен" на особом контроле депутатского корпуса Беларуси. Мониторинговые группы парламентариев в регионах проверяют торговые объекты, цены и ассортимент товара. Так, члены Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей провели проверку в Сморгонском районе. Кроме ситуации в стационарных торговых точках депутаты проанализировали работу автомагазинов, которые выезжают в отдаленные деревни.


Изображение
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня у нас особая миссия, потому что мы не только фиксируем какие-то нарушения, которые, возможно, будут выявлены, а анализируем ассортимент, его наличие. Мы пытаемся найти варианты решения тех задач, которые поставлены директивой и соответствующим постановлением Совета министров. На местах особенно видно, какие решения надо принять, чтобы обеспечить требование Президента по сдерживанию цен и недопущению их роста.


Изображение


Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы должны учитывать, что наши граждане проживают в разных условиях, но при этом они должны иметь доступ ко всем необходимым товарам и продуктам питания. И в этом ключе очень важными видятся вопросы обеспечения сельского населения, и чтобы цены были на четком контроле.


По итогам работы парламентских мониторинговых групп будут разработаны и представлены в Совет Министров соответствующие предложения по регулированию цен.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все