Проверку торговых точек и автомагазинов проводят в Сморгонском районе

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня у нас особая миссия, потому что мы не только фиксируем какие-то нарушения, которые, возможно, будут выявлены, а анализируем ассортимент, его наличие. Мы пытаемся найти варианты решения тех задач, которые поставлены директивой и соответствующим постановлением Совета министров. На местах особенно видно, какие решения надо принять, чтобы обеспечить требование Президента по сдерживанию цен и недопущению их роста.