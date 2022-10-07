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Цены в Беларуси будет контролировать КГК
7 октября масштабный мониторинг по проверке цен в торговых объектах страны начинает Комитет госконтроля. Ведомство совместно с другими контролирующими органами собирает информацию. Речь -обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров. В Госконтроле пообещали принимать самые жесткие меры реагирования в случае выявленных нарушений.
Елена Масурновская, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:
КГК начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. В случае выявления фактов повышения цен контролеры во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут принимать самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.
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