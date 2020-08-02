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Проводить опросы на выборах в Беларуси имеют право 9 организаций

Центризбирком опубликовал перечень социологических структур, которые могут получить аккредитацию для работы в эту политическую кампанию.

Так, свое исследование 9 августа готова провести Молодежная лаборатория социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". Для них это уже третья президентская кампания. В 2010 и 2015 годах их исследования были близки к официальным результатам голосования и практически совпали с результатами экзитполов, которые проводили именитые зарубежные организации.

Экзитпол или другими словами опросы людей на выходе с избирательных участков - практика мировая и позволяет спрогнозировать результаты голосования. Свои итоги озвучат не ранее чем через 20 минут после завершения голосования. Контролировать проведение исследования будут национальные и международные эксперты.

Интервьюеры будут работать в брендированной форме - узнать их будет легко. Для них также обязательны наличие удостоверения и бейджа, будут соблюдены и все меры предосторожности в связи с эпидситуацией.

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