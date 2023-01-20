Проводится корректировка требований к состоянию здоровья поступающих на военную службу

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения проводит работу по корректировке требований к состоянию здоровья лиц, поступающих на военную службу, передает БелТА.

Заместитель начальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси подполковник медицинской службы Светлана Кашура сообщает, что это относится ко всем категориям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве.

"Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что поступает большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным, - отметила Светлана Кашура. - Кроме того, в действующем законодательстве обозначены различные подходы при поступлении в военные вузы и на службу по контракту. Не учтены особенности и подходы к определению состояния здоровья в связи с поступлением в войска новых образцов военной техники и изменением форм ведения боевых действий".

В частности, плоскостопие становится преградой поступить на службу по контракту без прохождения срочной военной службы.

Кроме того, действующий военнослужащий, будучи годным для прохождения службы на должностях сержантов, солдат и прапорщиков, оказывается не годным для поступления в Военную академию по причине незначительного заболевания или выставленного в юности диагноза. Или, например, незначительное снижение зрения, которое можно откорректировать с помощью линз, становится препятствием для поступления на службу ребятам, которые закончили кадетские училища и мечтают стать защитниками Отечества.

"Также есть определенный перечень заболеваний, который в 90-х годах, когда на вооружении стояли другие образцы техники, не позволял молодому человеку исполнить свою воинскую обязанность, - уточнила Светлана Кашура. - С развитием высоких технологий молодой человек с такими заболеваниями вполне успешно может выполнять обязанности оператора систем противовоздушной обороны либо быть оператором спутниковой системы связи. Также ребята с небольшим лишним весом, которые имеют хорошую физическую подготовку и большой объем мышечной массы, не могут реализовать свою мечту, хотя стремятся. В большинстве случаев это не мешает многим из них добиваться высоких результатов в спорте, особенно силовых видах".

При этом молодые люди, де факто оказавшиеся не годными к военной службе, получают право на управление автомобильным транспортом и ведут активный образ жизни. "В связи с чем мы вдумчиво и рассудительно рассмотрели эти спорные моменты для внесения соответствующих изменений в перечень заболеваний, - дополнила замначальника. - Кроме того, внесение изменений позволит не гонять людей лишний раз по медицинским учреждениям ради незначительных обследований. Это разгрузит гражданских медиков и позволит врачам больше внимания уделять тем, кому эта помощь действительно необходима".