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Проводы военнообязанных, призванных на сборы, прошли в Минске

В Минске прошли проводы военнообязанных, призванных на сборы. Подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса в соответствии с распоряжением Генштаба Вооруженных Сил Беларуси началась 6 февраля. Личный состав призван для совершенствования навыков. И, как отметили в военном ведомстве, при проведении боевого слаживания военнослужащие запаса, а это специалисты связи и тыла, при выполнении практических задач показали высокие знания и навыки.

На сборы было призвано более 500 военнообязанных из запаса, 27 единиц техники из народного хозяйства. Весь личный состав показал высокие профессиональные навыки. Люди понимали те цели и задачи, которые стоят перед ними, ту обстановку, которая складывается в настоящий момент вокруг Республики Беларусь. Они показали, что готовы выполнить поставленные задачи по предназначению, если это будет необходимо.
Валерий Гнилозуб, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению
Мы занимались изучением теоретической и практической части вооружения, провели стрельбы, выезжали на полигон. Изучали современную военную технику. Я считаю, что каждый должен побывать на таких сборах, обновить то, что забыл при прохождении срочной службы. И всегда должен быть на страже своей Родины, если это потребуется.
Александр Ханеня, военнослужащий запаса

Лучшим военнослужащим запаса присвоили очередные воинские звания, вручили грамоты и ценные подарки.

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