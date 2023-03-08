Проводы военнообязанных, призванных на сборы, прошли в Минске

На сборы было призвано более 500 военнообязанных из запаса, 27 единиц техники из народного хозяйства. Весь личный состав показал высокие профессиональные навыки. Люди понимали те цели и задачи, которые стоят перед ними, ту обстановку, которая складывается в настоящий момент вокруг Республики Беларусь. Они показали, что готовы выполнить поставленные задачи по предназначению, если это будет необходимо.

Валерий Гнилозуб, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению