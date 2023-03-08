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Проводы военнообязанных, призванных на сборы, прошли в Минске
В Минске прошли проводы военнообязанных, призванных на сборы. Подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса в соответствии с распоряжением Генштаба Вооруженных Сил Беларуси началась 6 февраля. Личный состав призван для совершенствования навыков. И, как отметили в военном ведомстве, при проведении боевого слаживания военнослужащие запаса, а это специалисты связи и тыла, при выполнении практических задач показали высокие знания и навыки.
На сборы было призвано более 500 военнообязанных из запаса, 27 единиц техники из народного хозяйства. Весь личный состав показал высокие профессиональные навыки. Люди понимали те цели и задачи, которые стоят перед ними, ту обстановку, которая складывается в настоящий момент вокруг Республики Беларусь. Они показали, что готовы выполнить поставленные задачи по предназначению, если это будет необходимо.
Мы занимались изучением теоретической и практической части вооружения, провели стрельбы, выезжали на полигон. Изучали современную военную технику. Я считаю, что каждый должен побывать на таких сборах, обновить то, что забыл при прохождении срочной службы. И всегда должен быть на страже своей Родины, если это потребуется.
Лучшим военнослужащим запаса присвоили очередные воинские звания, вручили грамоты и ценные подарки.
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