Провокации беглых: как Запад пытается раскачать Беларусь

Поездка белорусской делегации на Генассамблею получилась продуктивной. Об этом ярко говорит и реакция западных стран.

Визит спецпредставителя США Джона Коула в Минск, снятие санкций с белорусских предприятий, встреча нашего главы МИД с польским коллегой - и это только то, что мы знаем в публичной плоскости.

Однако наши противники в первую очередь в лице беглых и другие антибелорусские центры категорически против нормализации отношений Беларуси и стран Запада. Они намерены продолжать гадить, совершать провокации, чтобы сорвать белорусско-американские договоренности и другие процессы, направленные на нормализацию обстановки в Восточноевропейском регионе.

В этой связи все последние провокации, о которых мы осведомлены с большой долей вероятности, были совершены беглыми, мимикрируя под соответствующие структуры Украины, о чем свидетельствует последний случай, о котором заявляет СК Беларуси.

Свидетельством этой тенденции также являются провокации, совершаемые беглыми в период недавнего приезда Коула в Минск: атака ботофермами на телеграм-каналы государственных медиа, удаление аккаунтов государственных СМИ с платформы YouTube.

Однако после отъезда Коула, завершения Генассамблеи ООН все провокации беглых резко прекратились. Тем не менее, активность беглых в мессенджерах продолжается.

Александр Рудько, замначальника управления Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

"Фиксируются случаи, когда к гражданам нашей страны в мессенджерах обращаются неизвестные и под различными предлогами склоняют их к совершению особо тяжких преступлений. В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и на иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Так называемые кураторы подыскивают исполнителей в чатах, мессенджерах и социальных сетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла. Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов".

"Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Республики Беларусь является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по статье 289 "Акт терроризма" Уголовного кодекса Республики Беларусь, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания. Правоохранительными органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении и совершении особо тяжких преступлений сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы", – подчеркнул Александр Рудько.