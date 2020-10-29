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Провокации и хамское отношение в вузах будут пресекаться
Еще одна важная задача, прозвучавшая сегодня от президента, - обеспечить безопасность студенческих коллективов и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. Действительно, в некоторых вузах находятся единичные "деятели", настроенные на провокации и хамское отношение к преподавателям. Это недопустимо. И такие действия будут пресекаться. Впрочем, очевиден и тот факт, что эти провокации не находят поддержки у большинства сокурсников, а те, кто поддался, признаются, что совершили ошибку.
Ученье - свет, а неученье - отчисление. И так было всегда. И пусть все чаще говорим о модном дистанционном образовании, живые лекции ничто не заменит. Чтобы были знания, их нужно посещать. Система контроля за присутствием на занятиях у нас более чем лояльная. Плохое самочувствие, семейные обстоятельства, практика на первом рабочем месте - здесь молодым людям всегда идут навстречу. Но вот наглеть не надо. Преподаватели ежедневно готовятся к лекциям и семинарам и того же ждут от студентов. А выбор в пользу демарша вместо пар по расписанию - сигнал руководству вузов: заинтересованности к учебе у таких людей нет. С этим солидарна большая часть учащихся. Они относятся к своим альма-матер с благодарностью.
Это Белорусский государственный медицинский университет. Здесь учатся 7 тысяч человек. Идут не за материальным благом, а по призванию. Врач - профессия ответственная и благородная, которую случайный абитуриент уж точно не выберет. В учебе - как на сложной операции: ошибка может привести к тяжелым последствиям. К отчислению кто-то может относиться легкомысленно, а кто-то понимает, что сделал, и призывает не вестись на провокации.
Сегодня в Беларуси работают около пяти десятков высших учебных заведений. И это не только столица. Заведения, расположенные в областных и даже районных центрах, дают возможность молодым людям получать образование, что называется, не выходя из зоны комфорта. Здесь дом, родители, друзья и знакомые. И вроде бы свободного времени хватает, но тратить его предпочитают на получение дополнительных знаний. А столичных студентов, которые позволяют себе повышать голос на преподавателей, срывать пары и откровенно наглеть, совсем не понимают.
И в конце стоит напомнить: высшее образование - дело добровольное. Это, скорее, трансфер к новым возможностям - к примеру, к высокооплачиваемой должности. И здесь никто никого заставлять не будет, все это в интересах студента. Поступать в университет, сразу приступать к работе или к службе в армии - личное дело каждого.
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