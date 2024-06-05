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Шмидт представил журналистам копию своего обращения к генеральному прокурору Польши

Польский судья сегодня сделал ряд заявлений во время посещения музея советско-польского боевого содружества в Ленино в Горецком районе. Шмидт заявил, что польская сторона делает все возможное, чтобы обвинить Беларусь в ситуации на нашей общей границе. Это касается и затягивания времени пересечения со стороны Польши. А ведь для поляков в Беларуси действует безвиз на 30 дней. Но простояв в очереди по 30 часов, желание снова посетить Беларусь будет подорвано. Экс-судья сделал заявление и по ситуации с избиением польскими пограничниками беженцев.

Эта ситуация на самом деле не является сложной. Все просто объяснить. Она крайне выгодна для Варшавы. Выгодно дестабилизировать обстановку, то, что мы и видим, - избиение беженцев. Сейчас правительство Польши не желает разговаривать с правительством Беларуси. А ведь когда-то у нас было все нормально. И эта сегодняшняя ситуация часто провоцируется польской стороной, польскими пограничниками по приказу Варшавы. К сожалению, так оно и есть.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья

Также польский диссидент Томаш Шмидт сделал еще одно заявление, представив журналистам копию своего обращения к генеральному прокурору Польши с просьбой привлечь министра иностранных дел этой страны к уголовной ответственности. Он неоднократно называл Шмидта предателем.

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