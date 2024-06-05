Шмидт представил журналистам копию своего обращения к генеральному прокурору Польши

Эта ситуация на самом деле не является сложной. Все просто объяснить. Она крайне выгодна для Варшавы. Выгодно дестабилизировать обстановку, то, что мы и видим, - избиение беженцев. Сейчас правительство Польши не желает разговаривать с правительством Беларуси. А ведь когда-то у нас было все нормально. И эта сегодняшняя ситуация часто провоцируется польской стороной, польскими пограничниками по приказу Варшавы. К сожалению, так оно и есть.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья