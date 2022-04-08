Провокации, санкции и информационная атака на Россию и Беларусь - темы обсуждения в "Клубе редакторов"

Новый водораздел между Западом и Востоком, как сохранить государственность в водовороте больших политических событий? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые актуальные темы недели. Решения Совета безопасности страны на защите национальных интересов. Санкции и информационная атака на Россию и Беларусь бьют по всему континенту. А особо рьяные инициаторы ограничений откровенно бьют по психике своего населения.



Театр военных действий под названием Буча. Кто и как провернул большую провокацию? Россыпь исторических фактов, которые выдают почерк организаторов. Смотрите "Клуб редакторов".

