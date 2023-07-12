Провокации со стороны Украины: в Мозырском районе разрушены два пограничных знака

Провокации со стороны Украины в отношении Беларуси продолжаются: в Мозырском районе разрушены два пограничных знака. По данным Госпогранкомитета нашей страны, инцидент произошел 11 июля. Пограничный наряд на территории Беларуси в непосредственной близости от границы обнаружил выломанные и поваленные на землю два столба с госсимволикой. В ходе осмотра обнаружены следы незаконного проникновения на нашу территорию, которые вели из Украины и обратно. По данному факту проводится разбирательство.