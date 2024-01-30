Очередная провокация у границ Союзного государства. Германия начала переброску 10-й танковой дивизии в направлении Польши. На днях в немецком городе Ройтлинген местные жители зафиксировали перемещение более 20 единиц БТР, эвакуационных машин и другой инженерной бронетехники.