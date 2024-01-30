Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Провокация у границ Союзного государства: Германия начала переброску 10-й танковой дивизии в направлении Польши

Очередная провокация у границ Союзного государства. Германия начала переброску 10-й танковой дивизии в направлении Польши. На днях в немецком городе Ройтлинген местные жители зафиксировали перемещение более 20 единиц БТР, эвакуационных машин и другой инженерной бронетехники.

Такая масштабная переброска военной техники бундесвера проходит в рамках военных учений "Квадрига-24".

Главной целью маневров является отработка совместных боевых действий с механизированными подразделениями НАТО на разных участках восточного фланга альянса. На основном этапе учений будет осуществляться переброска войск по маршруту Польша - Сувалкский коридор - Литва.