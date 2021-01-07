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Проявить осторожность призывают белорусские синоптики - объявлен оранжевый уровень опасности
На этот раз из-за снега. Сильные осадки ожидают жителей многих районов страны в пятницу. Возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет до минус 4. Днем до 2 выше нуля.
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