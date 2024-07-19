Пройти полосу препятствий и побывать в роли спасателя-профессионала: журналисты белорусских СМИ провели один день с МЧС

Пройти полосу препятствий и побывать в роли спасателя-профессионала. 19 июля у журналистов белорусских СМИ была возможность провести один день с МЧС. Спасатели продемонстрировали новинки техники, спецмашин, показали, как работают пожарные в реальных чрезвычайных ситуациях, и предложили репортерам выполнить ряд боевых задач на учебном полигоне.