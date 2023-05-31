Проживающие в Беларуси латвийцы выразили протест против избирательной системы в их стране

Жители Латвии хотят быть услышанными. Проголосовать за честные выборы - к Консульству Латвии в Витебске пришли уроженцы прибалтийского государства. Сейчас они были вынуждены уехать, а некоторые и вовсе бежать из родной страны из-за дискриминации их как русскоговорящих, а также преследований спецслужбами за политические убеждения. Поддержали активистов и белорусы. В руках - плакаты, где они просят Сейм Латвии соблюдать принципы демократии, не быть марионетками, а также сделать выбор не в ущерб простым людям, которые на себе чувствуют непростое экономическое положение страны.