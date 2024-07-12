Постоянно проживающим в России гражданам Беларуси планируют предоставить право участвовать в местных выборах. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы РФ, сообщает БЕЛТА.

"В целях развития Союзного государства, расширения прав граждан Союзного государства, имеющих гражданство одной стороны, проживающих на территории другой стороны, законопроект предлагает законодательно закрепить за гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в России, право избирать на выборах депутатов в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для обеспечения данного права предлагается внести коррективы в ряд федеральных законов. В частности, изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" наделят граждан Республики Беларусь активным избирательным правом на выборах в законодательные органы субъекта РФ, в котором постоянно проживают, а также правом на участие в референдуме, проводимом в данном субъекте РФ.

Новая редакция закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" снимет в отношении граждан Республики Беларусь категорический запрет на участие иностранных граждан в выборах на уровне субъекта РФ, а изменения в закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" позволят гражданам Республики Беларусь избирать депутатов законодательных органов власти субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.

В пояснительной записке также отмечается, что граждане России, проживающие в Республике Беларусь, имеют право избирать и быть избранными на выборах депутатов местных советов. Так, в выборах проведенных в единый день голосования 25 февраля 2024 года, в списках избирателей на выборах в советы депутатов числились больше 95 тыс. граждан Российской Федерации. При этом 15 россиян баллотировались в районные советы, а 6 - в сельские. "Граждане России в Республике Беларусь наделены активным и пассивным правом на выборах в местные советы депутатов всех уровней. Только в выборах депутатов республиканского парламента они не могут участвовать", - констатируется в пояснительной записке.